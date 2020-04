Ferrari, Leclerc: "Sfido Hamilton alla Playstation e..."

Charles Leclerc sta passando la quarantena tra Playstation e simulatore. Il pilota della Ferrari ci ha svelato, in un'intervista esclusiva, un anedotto curioso: "Sto giocando con Hamilton a Call of Duty, ma non è bravo come in pista... Sarà ancora l'uomo da battere ma darò tutto". Poi al volante della Ferrari virtuale si è contraddistinto con diverse vittorie: "Con alcuni piloti abbiamo organizzato il campionato Race for the World e abbiamo raccolto più di 70mila dollari, sono molto contento".