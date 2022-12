Ferrari, Leclerc: "Obiettivo vincere il Mondiale, a Binotto auguro il meglio"

FORMULA 1

Il monegasco parla della stagione conclusasi il mese scorso e delle ambizioni per il 2023: "Il secondo posto non è un risultato scontato, l'anno prossimo servirà fare meno errori"

Charles Leclerc riflette sulla stagione di Formula 1 conclusasi a novembre, sul secondo posto iridato alle spalle di Max Verstappen e su ciò che attende lui e la sua Ferrari nel 2023: "Il secondo posto non era un risultato scontato, specialmente guardando i due anni precedenti - ha detto il monegasco a Sky Sport a margine delle premiazioni Fia a Bologna - Dobbiamo continuare a migliorare, ma siamo stati competitivi e questo è positivo. Dobbiamo fare meno errori nell'arco della stagione per vincere, perché tutti i punti contano, però mi è piaciuta la performance avuta tutto l'anno. Non siamo stati solidi al 100%, è vero, ma vedremo nel 2023. Spingeremo tutti nella stessa direzione".

L'obiettivo resta sempre lo stesso: "Le mie speranze per il futuro? Essere campione del mondo, è l'unica cosa che mi dà il sorriso. Il mio obiettivo è dare tutto per diventare campione".

Poi un commento sull'addio di Mattia Binotto: "A Mattia auguro il meglio e lo ringrazio per tutto quello che ha fatto, il cambio di team principal non ci condizionerà, ho fiducia nel fatto che saranno fatte delle scelte giuste". Il candidato numero uno a sostituire l'ingegnere di Losanna è Frederic Vasseur, che è stato il primo team principal di Leclerc in Formula 1, nell'anno del debutto con la Sauber: "Servirà una persona con cui confrontarsi sempre in maniera onesta, faccia a faccia. Conosco Vasseur, è un buon team principal, ma non sono io che decido".

