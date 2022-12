Leclerc chiude la stagione Ferrari con l'abbraccio dei tifosi

TUTTI IN VACANZA

A Fiorano ultima giornata in pista per i test con le gomme da bagnato e poi autografi e selfie

Dopo Carlos Sainz, è toccato a Charles Leclerc scendere in pista a Fiorano con la F1-75 per un test con le gomme da bagnato Pirelli in vista del Mondiale 2023. Con questa sessione del monegasco, può di fatto considerarsi chiusa la stagione della Ferrari. Una volta sceso dalla monposto, Leclerc si è goduto l'abbraccio dei tifosi, contraccambiando con autografie e selfie e la promessa di farli gioire ancora di più l'anno prossimo.

"Ho detto uno speciale "grazie mille" a questi incredibili tifosi che sono stati in piedi e all'aperto tutto il giorno per supportarci", ha scritto Leclerc sui suoi canali social a fine lavoro. E ancora: "I migliori", mostrando in una "storia" il calore dei tifosi che lo circondavano alla sua uscita in auto dai cancelli.