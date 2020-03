Ferrari, Leclerc nel segno di Villeneuve: "Vorrei dare spettacolo come lui"

F1

Charles Leclerc è pronto a iniziare la sua seconda stagione in Formula 1 a bordo della Ferrari. E il "Piccolo Principe" sceglie Gilles Villeneuve come riferimento. "Avrei voluto vivere il duello tra Villeneuve e Arnoux nel GP di Francia del '79 - ha spiegato a Giusto Ferronato su La Gazzetta dello Sport -. con tutti quei sorpassi e controsorpassi, essere protagonista di uno spettacolo così". Spettacolo che il pilota monegasco vorrebbe già regalare ai tifosi della Rossa nel campionato 2020: "Dico ai tifosi di avere fiducia, la SF1000 è flessibile. Siamo un po’ indietro ma a breve le vittorie arriveranno".

Vedi anche Formula 1 La Ferrari non teme il coronavirus: "Pronti a partire per l'Australia" "Tutti ai test fanno cose diverse, non si sa quanto si spinge il motore, quanta benzina è a bordo - ha aggiunto, parlando delle prestazioni della Rossa nei test a Barcellona -. Siamo contenti del nostro lavoro e di ciò che abbiamo imparato. Sulla differenza di prestazione rispetto ai rivali però dobbiamo aspettare Melbourne". "L'anno scorso eravamo partiti a razzo, eravamo contentissimi, poi la prima gara ha dimostrato che non avevamo capito dove fossimo - ha proseguito Charles -. Quest'anno l'approccio è diverso, ci concentriamo su di noi, anche se Mercedes e Red Bull sono molto forti". "Il programma dei test è stato importante per crescere, conoscere meglio l'auto ed essere pronti per Melbourne - ha spiegato il pilota monegasco -. L'obiettivo era mettere più carico e ci siamo riusciti, nelle curve strette abbiamo più aderenza a scapito di un po' di scorrevolezza su dritto. Se l'equilibrio è corretto lo scopriremo alla prima gara". "La SF1000 ha maggiore flessibilità - ha continuato -. Si possono fare diverse cose per adattarla ai circuiti e al nostro stile di guida. E' una qualità che ci aiuterà molto nello sviluppo durante la stagione".

Con Vettel in scadenza, Lecler non sa ancora chi sarà nel box accanto al suo la prossima stagione. Ma non si preoccupa molto. "Si impara da tutti: Vettel mi ha aiutato tanto nel mio primo anno e da lui continuerò a imparare anche nel 2020 - ha spiegato Leclerc -. Ha molta esperienza. Poi se dovesse arrivare qualcun altro imparerò pure da lui". "Alla Ferrari arrivano solo piloti veloci, è quello che serve in F1 - ha proseguito -. Conta avere vicino uno bravo e rapido per spingersi a vicenda". "La Ferrari punta su di me per il futuro? Fa piacere, significa che sono contenti del mio lavoro - ha precisato il Piccolo Principe -. Ma non mi cambia la vita. Sono consapevole di essere in F1 e che si devono sfidare i migliori piloti del mondo. Sono pronto ad accogliere chiunque dovesse arrivare in squadra. Non ho problemi".

E proprio ai principali rivali in pista Leclerc poi dedica qualche riflessione particolare. "Hamilton mi ha preso in simpatia? Forse apprezza e sente che lo rispetto - ha spiegato -. Tra sportivi il rispetto è il sentimento corretto". "Verstappen? Le nostre battaglie si spingono al limite, ma questo le rende più belle per lo spettatore. Con lui la rivalità è intensa perché siamo cresciuti insieme, è una battaglia più aggressiva rispetto a quelal con Lewis - ha proseguito Charles -. La percepisco, mi adatto e divento più aggressivo anche io. Ma fuori dalla pista il rispetto per Max e Lewis è identico".