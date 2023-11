Ferrari, Ryanair scherza sul momentaccio di Leclerc: "Serve un passaggio per Lourdes?"

FERRARI

La compagnia irlandese coglie al balzo l'occasione per una delle sue uscite social, dopo l'incidente in Brasile del monegasco

L'ironia, spesso dissacrante, è sempre stata uno dei tratti distintivi del marketing social di Ryanair e questa volta a finire nel mirino della compagnia aerea irlandese è stato Charles Leclerc. Il pilota della Ferrari, dopo il clamoroso incidente nel giro di formazione del GP del Brasile, aveva amaramente constatato la necessità del proverbiale viaggio a Lourdes per tirarsi fuori da un momento complicato e il team comunicazione di Ryanair ha colto al balzo l'occasione: "Serve un passaggio per Lourdes, Charles?", il messaggio postato su X e corredato da un'immagine del biglietto aereo già pronto.

I dettagli, in questo caso, fanno la differenza: il tagliando ha l'imbarco prioritario, perché non c'è tempo da perdere, e il posto assegnato è il 16F, come il numero della vettura (Ferrari) di Charles. Il codice di riferimento? "1NCID3NT7", che ricorda la motivazione del viaggio...

IL TWEET DI RYANAIR