Ferrari, Leclerc: "Finora meglio del previsto e non è una sorpresa"

Piccoli passi avanti per la Ferrari, che, pur essendo ancora lontana dal lottare per la vittoria (anche se a Silverstone ci è andata vicina) ha iniziato a vedere la luce in fondo al tunnel. Come ha confermato Charles Leclerc. "La stagione? Meglio del previsto. Penso che ci sia molto lavoro dietro, e ovviamente lo vedo ogni volta che vado a Maranello, qui in pista. Quindi non è del tutto una sorpresa", ha detto ad Autosport.