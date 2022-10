Ferrari, Leclerc: "Felice per la pole. Possiamo vincere la gara, ne sono sicuro"

QUI FERRARI

Il monegasco partirà davanti a tutti per la nona volta in stagione: "Qualifiche complicatissime, pensavo di non avercela fatta"

© Getty Images Charles Leclerc si gode la pole conquistata a Singapore e guarda con grande fiducia alla gara di domenica: "Le qualifiche sono state complicatissime, non sapevamo cosa fare con le gomme - ha spiegato il monegasco della Ferrari -. Abbiamo deciso per le soft all’ultimo minuto e siamo stati ripagati. Ho commesso un errore all’ultimo giro e pensavo avessimo perso la pole, invece è stato appena sufficiente per stare davanti, quindi bene così. Sono felice. Non abbiamo molti dati per la gara ma se facciamo le cose alla perfezione pensiamo di poter vincere, ne sono sicuro".

Grande gioia nelle parole di Charles: "Sono contento del risultato di oggi specialmente pensando al venerdì che abbiamo avuto, potendo completare pochi giri. Però abbiamo recuperato bene. Il giro è stato speciale. Sui circuiti cittadini sei sempre al limite, a maggior ragione con la pista così umida. In alcune curve rischi di perdere il posteriore, ma il mio giro è stato pulito ed è andato bene".

SAINZ: "PECCATO AVER FATTO IL GIRO TROPPO PRESTO"

"È incredibile quanto costa un decimo e mezzo in termini di posizioni, peccato perché avevo fatto il giro molto presto e la pista si stava asciugando. Dobbiamo continuare a lavorare, capirci un po' meglio, ma non posso essere troppo critico". Così Carlos Sainz ha commentato la sua qualifica a Singapore. "È da qualche tempo ormai che siamo sempre in lotta per la pole, vedremo domani come sarà il passo gara", ha aggiunto lo spagnolo.