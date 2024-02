Ferrari, Leclerc e Sainz approvano la SF-24: "Ci aspettiamo passi in avanti rispetto al 2023"

FORMULA 1

I piloti del Cavallino Rampante hanno commentato la nuova macchina presentata nella mattinata di martedì 13 febbraio

Ferrari SF-24: le foto della nuova Rossa



















© ufficio-stampa 1 di 11 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La SF-24 deve ancora scendere in pista per lo shakedown, eppure Charles Leclerc e Carlos Sainz sembrano esser soddisfatti del lavoro svolto dagli ingegneri di Maranello. I piloti della Ferrari si sono espressi in merito alla nuova macchina, presentata della mattinata di martedì 13 febbraio e destinata a percorrere i primi chilometri sul circuito di Fiorano. Un auto che punta almeno a "dar fastidio" alla Red Bull in vista dell'approdo di Lewis Hamilton in rosso a partire dalla stagione 2024.

Leclerc: "E' sempre una sensazione unica vedere la macchina per la prima volta dopo mesi di lavoro a Maranello. L'auto mi piace molto, compresi i dettagli in bianco e giallo della carrozzeria. Ovviamente però quello che mi interessa di più sono le prestazioni perché è in pista che ci si gioca tutto e per questo abbiamo dato una serie di imput ai nostri meccanici. La SF-24 promette di essere meno sensibile e più guidabile e direi che per noi piloti è proprio quello che serve per poter fare bene. Mi aspetto un passo avanti sotto molti aspetti e da quello che ho potuto capire al simulatore credo che siamo dove vogliamo essere. In questa stagione l'obiettivo è essere sempre davanti: voglio ripagare con tante belle gare i nostri tifosi e tornare a dedicare loro delle vittorie".

Sainz: "Quando ho visto la SF-24 per la prima volta avrei voluto salirci sopra e accendere il motore… Non vedo l'ora di guidarla in pista per verificare che, come ci dice il simulatore, questa vettura sia il passo avanti che tutti desideriamo. L'obiettivo è avere una monoposto più guidabile e quindi costante sul passo gara, che sono i requisiti di base per poter lottare per la vittoria. Noi piloti abbiamo dato il massimo per fornire indicazioni precise ai tecnici e sono sicuro che gli ingegneri che lavorano a Maranello avranno assecondato le nostre esigenze. Vogliamo dare qualcosa per cui esaltarsi ai tifosi che ci hanno sostenuto anche nei momenti più difficili della scorsa stagione".