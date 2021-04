Ferrari, Leclerc: "Che fatica in rettileneo, il quarto posto è positivo"

LE PAROLE

Ferrari troppo lenta in rettilineo a Imola, a dirlo è lo stesso Charles Leclerc dopo il quarto posto a Imola: "Facciamo fatica sui rettilinei e abbiamo pagato un po' oggi. Ci sono tante cose positive, quando siamo in una situazione dove dobbiamo battagliare abbiamo più difficoltà ma a parte quello è stata una gara positiva. Nella pioggia eravamo competitivi e dopo il passo era abbastanza buono".

Il monegasco è comunque sorridente per aver sfiorato il podio: "Se non c'era bandiera rossa saremmo stati in una situazione diversa. A fine gara il passo non era perfetta ma l'inizio gara ci ha aiutato, Oggi è un quarto posto, però è una giornata positiva".

BINOTTO: "MENTALITÁ POSITIVA"

Bilancio positivo anche per il team managere Binotto: "Tutta la squadra è un po' rammaricata, convinti che il nostro valore poteva essere migliore. Mi piace la voglia di vincere e la mentalità, questo è un segnale positivo. Siamo contenti per la prestazione, è un punto di partenza. La scorsa stagione eravamo più di un secondo dalla pole. Abbiamo ancora dei punti deboli, l'obiettivo è quello di progredire. Cercheremo di migliorarci. Peccato anche per le ripartenze dopo la bandiera rossa, a Leclerc gli mancava la radio e non sapeva che era una roling start. Tutte condizioni che complicano le cose in un momento critico come quello. Sainz ha guidato bene, la qualifica di ieri era un'eccezione, mi aspetto un Carlos forte anche nelle prossime gare".