Ferrari, Leclerc cauto: "Non sarà facile, piedi per terra"

"Speriamo di poter fare meglio quest'anno, sarà difficile, dobbiamo tenere i piedi per terra. Non è stato un inizio di stagione facile con i test invernali, e questo non dobbiamo dimenticarlo. Lavoreremo e vedremo dove saremo", le parole di Charles Leclerc alla vigilia dell'inizio del Mondiale di F1. Il circus ripartirà questo weekend dopo lo stop a causa del coronavirus dal Gran Premio d'Austria, dove il monegasco l'anno scorso è stato protagonista di un duello con Max Verstappen. "Non sono grandi ricorsi, abbiamo perso la vittoria a pochi giri dalla fine - ha ammesso - Però ho imparato molto da quella gara. Ho cambiato il mio stile di guida, sono più aggressivo. Ma comunque non avremmo vinto, non eravamo abbastanza veloci".