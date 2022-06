Ferrari, Leclerc cambia la centralina: penalità di 10 posizioni in griglia

GP del Canada in salita per Charles Leclerc: la Ferrari dopo i due turni di libere ha deciso di sostituire la centralina della monoposto numero 16 rimediando così una penalità di 10 posizioni in griglia. Il monegasco, dunque, sarà chiamato a una domenica in rimonta dopo il ritiro di Baku per problemi d'affidabilità. "Concentrati sulla gara per prepararla nel miglior modo possibile", le parole di Leclerc.

