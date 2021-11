Ferrari, l'ad Vigna: "Segnali di progresso"

FORMULA 1

"La competizione in pista è stata profondamente nel Dna della Ferrari. Così è oggi, così sarà in futuro"

La Ferrari sapeva che il 2021 sarebbe stato un anno complicato, ma in vista della prossima stagione a Maranello si respira aria di ottimismo. "Stiamo facendo importanti progressi nelle nostre attività motoristiche. In Formula 1, anche nelle ultime gare abbiamo visto alcuni segnali positivi di progresso. La competizione in pista è stata profondamente nel Dna della Ferrari nella nostra storia. Così è oggi, così sarà in futuro", ha detto l'amministratore delegato Benedetto Vigna durante la conference call.

"Nel mese di agosto la nostra 488 Gte Evo ha vinto a Le Mans, circuito su cui torneremo nel 2023 per gareggiare ai massimi livelli con la nostra hypercar", ha aggiunto parlando del ritorno in grande stile alla 24 Ore di Le Mans.