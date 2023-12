Ferrari, il countdown è iniziato: la nuova monoposto verrà svelata il 13 febbraio

© twitter

A Maranello è iniziato il countdown per la stagione 2024 di Formula 1. Attraverso i propri canali social ufficiali, la Scuderia Ferrari ha annunciato infatti la data in cui verrà svelata la nuova monoposto che proverà a contrastare il dominio di Max Verstappen e della sua Red Bull. "Una data importante per le vostre agende - si legge sul profilo Twitter della Rossa a corredo di un'immagine scura in cui si vede la sagoma di una vettura coperta -. 13.02.24, segnatevi l'appuntamento".