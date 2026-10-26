Ferrari, il bicchiere è mezzo pieno ma lo champagne lo bevono gli altri
In Texas le Rosse hanno ben figurato ma al bilancio della Scuderia continua a mancare il decisivo acuto in qualificadi Stefano Gatti
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Il concetto era già noto da tempo ma ad Austin ha trovato la sua sublimazione: Ferrari sugli scudi nelle prove libere e a volte fino al Q2 delle qualifiche, salvo sbiadire quando in palio c'è la prima fila e quindi la chance concreta di puntare alla vittoria. Al COTA di Austin Charles Leclerc ha chiuso imbattuto la giornata di venerdì, Lewis Hamilton gli ha dato il cambio in vetta nel terzo ed ultimo turno di prove libere del sabato. Poi più nulla, o meglio una sorta di stanchezza alla distanza (non sapremmo come altro definirla e forse neanche nella cabina di regia rossa hanno le idee molto più chiare) che al monegasco è costata in ordine di apparizione li agenda la prima fila dello schieramento di partenza e la chance di provare almeno a mettersi alla caccia di Kimi Antonelli. A cose fatte il clan ferrarista vede comunque il bicchiere mezzo pieno e in effetti non possiamo non essere d'accordo.
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Ad Austin la Ferrari è stata la seconda forza in campo dopo la Mercedes (o meglio dopo Antonelli, non ce ne vorrà Russell), finendo per prevalere nel confronto con la Red Bull. La missione vittoria - sono sempre gli uomini in rosso a suggerirlo) è solo rimandata ad uno o più degli ultimi cinque appuntamenti del calendario attuale. In palio non c'è solo la passerella finale ma forse il ruolo di anti-Mercedes (anzi...anti-Antonelli, scusate la cacofonia e la ripetitività) in vista dell'ormai imminente 2027. Si può intanto iniziare ad accarezzare il sogno di una Ferrari vittoriosa domenica 1. novembre a Città del Messico nel giorno del primo titolo iridato di Kimi. Una prospettiva in grado di mandare in visibilio gli appassionati di motorsport e gli sportivi di un intero Paese (il nostro). Roba grossa insomma, anche se Enzo Ferrari - solo all'idea - si rivolterà nella tomba.