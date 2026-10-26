Ferrari, il bicchiere è mezzo pieno ma lo champagne lo bevono gli altri

Il concetto era già noto da tempo ma ad Austin ha trovato la sua sublimazione: Ferrari sugli scudi nelle prove libere e a volte fino al Q2 delle qualifiche, salvo sbiadire quando in palio c'è la prima fila e quindi la chance concreta di puntare alla vittoria. Al COTA di Austin Charles Leclerc ha chiuso imbattuto la giornata di venerdì, Lewis Hamilton gli ha dato il cambio in vetta nel terzo ed ultimo turno di prove libere del sabato. Poi più nulla, o meglio una sorta di stanchezza alla distanza (non sapremmo come altro definirla e forse neanche nella cabina di regia rossa hanno le idee molto più chiare) che al monegasco è costata in ordine di apparizione li agenda la prima fila dello schieramento di partenza e la chance di provare almeno a mettersi alla caccia di Kimi Antonelli. A cose fatte il clan ferrarista vede comunque il bicchiere mezzo pieno e in effetti non possiamo non essere d'accordo.