Un venerdì da leone per Leclerc ad Austin: domina anche le FP2, Antonelli e Verstappen inseguono

Ferrari imbattuta al capolinea della prima giornata di attività in pista al COTA di Austin. Bella come sempre al venerdì, la Rossa brilla anche nelle FP2 con Charles Leclerc che - prima di dedicarsi come il resto del gruppo al passo gara - ripete l'exploit del primo turno di prove del Gran Premio degli USA con il tempo di un minuto, 235 secondi e 921 millesimi. Alle sue spalle c'è il "candidato" (al titolo) Kimi Antonelli che chiude nella scia del ferrarista, con un ritardo di quarantadue soli millesimi. Terza casella della classifica dei tempi per Max Verstappen che dopo i successi di Sepang e Singapore va a caccia della terza vittoria consecutiva e sembra avere tutto quello che serve per riuscirci ma intanto incassa 189 millesimi dalla vetta. La top five si completa con il quarto tempo di Lewis Hamilton e con il quinto di George Russell ma il ritardo degli ex compagni di squadra (nonché unici rivali di Antonelli nella corsa ad un titolo ormai nella mani del nostro) è rilevante: 615 millesimi per sir Lewis, 744 per George. Sesto tempo per l'ottimo Liam Lawson (+1.040) che - con la Racing Bulls - si prende il lusso di precedere le McLaren campioni del mondo di Lando Norris e Oscar Piastri, attese ad un deciso passo avanti fin dalla giornata di sabato. Isack Hadjar (Red Bull) e Oliver Bearman (Haas-Ferrari) sigillano la top ten.