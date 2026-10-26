Como, Douvikas rinnova fino al 2031: "Percepito da subito l'ambizione del club"

26 Ott 2026 - 11:26
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© italyphotopress

© italyphotopress

Tasos Douvikas avanti col Como. L'attaccante greco ha meso la firma su un nuovo contratto che lo legherà ai lariani almeno fino al 2031. Di seguito il comunicato ufficiale del club: 
"Como 1907 è lieto di annunciare che l’attaccante Tasos Douvikas ha firmato un nuovo contratto con il club fino al 2031. Da quando è approdato sulle rive del Lago di Como nel mercato invernale della stagione 2024/25, Douvikas ha collezionato 68 presenze con la maglia BiancoBlu, mettendo a referto 27 gol e cinque assist in tutte le competizioni. Nello scorso campionato l’attaccante greco ha realizzato 14 reti, terminando la stagione come il secondo miglior marcatore della Serie A. In questa stagione, Douvikas ha segnato in tutte le prime tre giornate della League Phase di UEFA Champions League, nella stagione del debutto nella competizione sia per lui che per il Como 1907.

Commentando il rinnovo di contratto, Tasos ha dichiarato: "Sono molto felice di proseguire il mio percorso con il Como, mi sono trovato bene sin dai primi momenti e ho percepito subito l’ambizione del club. Sono cresciuto molto da quando sono arrivato grazie a mister Fàbregas e il suo staff, questo gruppo per me è come una grande famiglia. Voglio continuare ad aiutare la squadra dando il meglio di me". Cesc Fàbregas, Head Coach del Como 1907, ha commentato: "Tasos fin dal primo giorno a Como ha mostrato una grande mentalità e il risultato si è visto sul terreno di gioco. È un ragazzo sempre positivo, con tanta ambizione e cultura del lavoro. Siamo felici di poter annunciare il suo rinnovo".

Ultimi video

02:17
Spalletti e il post Lecce: "Risposta da squadra seria e da ragazzi seri. Io sono sempre sereno..."

Spalletti e il post Lecce: "Risposta da squadra seria e da ragazzi seri. Io sono sempre sereno..."

01:28
De Jong: "Fa male perdere il Clasico così. Yamal è il più forte al mondo"

De Jong: "Fa male perdere il Clasico così. Yamal è il più forte al mondo"

00:44
66' | Prodezza di Lunin (Barcellona-Real Madrid 1-1)

Lunin, parata irreale: "Ma chi è, Courtois?"

02:59
Barcellona-Real Madrid 1-2: gli highlights

Barcellona-Real Madrid 1-2: gli highlights

02:31
87' | Gol di Mbappé (Barcellona-Real Madrid 1-2)

Ancora Mbappé, sempre Mbappé: il francese segna il 2-1 e fa impazzire Mourinho

01:20
61' | Gol di Raphinha (Barcellona-Real Madrid 1-1)

Raphinha in area non si fa pregare: apre il sinistro e pareggia El Clasico

00:56
57' | Bellingham non sfrutta un buon contropiede (Barcellona-Real Madrid 0-1)

Niente raddoppio Real: Bellingham non sfrutta un buon contropiede

00:49
44' | Yamal spreca il pareggio (Barcellona-Real Madrid 0-1)

Yamal, sei tu? Clamorosa occasione sprecata dal candidato al Pallone d'Oro

01:38
41' | Gol di Mbappé (Barcellona-Real Madrid 0-1)

Gerard Martin rinvia male, Mbappé si fa trovare pronto e porta avanti i suoi

00:46
Minuto 9, Mourinho è già in piedi: "Protesta e fischi per…"

Minuto 9, Mourinho è già in piedi: "Protesta e fischi per…"

03:15
Inter-Fiorentina 2-1: gli highlights

Inter-Fiorentina 2-1: gli highlights

01:10
Genoa-Venezia 1-0: gli highlights

Genoa-Venezia 1-0: gli highlights

02:55
Lecce-Juventus 0-2: gli highlights

Lecce-Juventus 0-2: gli highlights

02:04
Atalanta-Frosinone 4-4: gli highlights

Atalanta-Frosinone 4-4: gli highlights

04:07
Udinese-Milan 0-2: gli highlights

Udinese-Milan 0-2: gli highlights

02:17
Spalletti e il post Lecce: "Risposta da squadra seria e da ragazzi seri. Io sono sempre sereno..."

Spalletti e il post Lecce: "Risposta da squadra seria e da ragazzi seri. Io sono sempre sereno..."

I più visti di Calcio

DICH ALLEGRI PRE ROMA PER SITO 23/10 DICH

Allegri: "La sfida contro la Roma vale tanto, ma non è l'ultima della stagione"

Verso Inter-Fiorentina: le scelte di Chivu

Verso Inter-Fiorentina: le scelte di Chivu

CLIP RONALDINHO ANNUNCIO ESORDIO RAVENNA-FORLI 23/10 SRV

Ronaldinho, è tutto vero: "Il 15 novembre gioca il derby Ravenna-Forlì"

Spalletti e il post Lecce: "Risposta da squadra seria e da ragazzi seri. Io sono sempre sereno..."

Spalletti e il post Lecce: "Risposta da squadra seria e da ragazzi seri. Io sono sempre sereno..."

I tormenti di Spalletti e l'incubo Conte

I tormenti di Spalletti e l'incubo Conte

L'Inter è come i film di Hollywood: ma questa è una rimonta diversa dal solito

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:22
Pennant, ex Liverpool e Arsenal, morso a una gamba da una cane: 50 punti di sutura
11:39
Tresoldi non si ferma più: altra tripletta che fa volare il Bruges
11:26
Como, Douvikas rinnova fino al 2031: "Percepito da subito l'ambizione del club"
10:46
Presidente Jfa: "Congresso Afc pura politica, su iniziativa Infantino"
10:27
Simone Inzaghi: "La Lazio? Emoziona e si diverte, sembra la mia"