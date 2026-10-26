Como, Douvikas rinnova fino al 2031: "Percepito da subito l'ambizione del club"

Commentando il rinnovo di contratto, Tasos ha dichiarato: "Sono molto felice di proseguire il mio percorso con il Como, mi sono trovato bene sin dai primi momenti e ho percepito subito l’ambizione del club. Sono cresciuto molto da quando sono arrivato grazie a mister Fàbregas e il suo staff, questo gruppo per me è come una grande famiglia. Voglio continuare ad aiutare la squadra dando il meglio di me". Cesc Fàbregas, Head Coach del Como 1907, ha commentato: "Tasos fin dal primo giorno a Como ha mostrato una grande mentalità e il risultato si è visto sul terreno di gioco. È un ragazzo sempre positivo, con tanta ambizione e cultura del lavoro. Siamo felici di poter annunciare il suo rinnovo".