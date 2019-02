Ferrari, il battesimo della SF90: Vettel e Leclerc in pista

17/02/2019

La nuova Ferrari SF90 ha percorso i primi chilometri in pista a Barcellona. Alla vigilia della prima sessione di test ufficiali, Sebastian Vettel ha battezzato la nuovo monoposto per il filming day che non prevede più di 100 chilometri. Gran parte del lavoro è toccato al tedesco, ma anche Charles Leclerc nel finale ha potuto debuttare sulla nuova Ferrari.