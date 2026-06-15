Ferrari al bivio: deve puntare su Hamilton per provare a vincere il titolo

E adesso che la Ferrari sta provando a rimettersi in corsa per il titolo piloti di F1 su chi dovrà puntare? Perché se è vero che chi vince a Barcellona poi, nella maggior parte delle volte, si laurea campione del mondo a fine stagione, allora potrebbe essere la volta buona per la Rossa. E' successo con otto delle ultime dieci scuderie e perché non potrebbe accadere anche quest'anno? Certo, c'è un regolamento tecnico tutto nuovo che sembra poter cambiare le carte in tavola da GP a GP e in Catalogna ci ha messo lo zampino un pizzico di fortuna, ma l'impressione è che a Maranello abbiano davvero imboccato la strada giusta. Poi, la Mercedes è ancora davanti, ma il suo vantaggio si è decisamente assottigliato e Toto Wolff inizia a sentire un po' di pressione.