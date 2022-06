Ferrari, Binotto: "Siamo competitivi, ma vincere il Mondiale è un'altra cosa"

FORMULA 1

Il Team Principal di Maranello non vuole illudere i tifosi, anche se promette: "Vogliamo aprire un ciclo, l'ambizione c'è"

Dopo un avvio fulminante, la Ferrari ha subito la rimonta di Verstappen e della Red Bull, ma a Maranello sono convinti, insieme a tutti i tifosi del Cavallino, che se la potranno giocare sino alla fine. Senza, però, avere l'obbligo di vincere il titolo di F1. "Ci siamo prefissati come obiettivo per il 2022 quello di tornare competitivi. Il nostro obiettivo è questo, non vincere il campionato. Sarebbe completamente sbagliato trasformarlo in 'cerchiamo di vincere il Mondiale perché siamo competitivi'. Essere competitivi è una cosa, diventare campioni del mondo è un compito di un altro livello", ha detto il team principal Mattia Binotto alla Bbc. Formula 1: terribile schianto per Mick Schumacher a Montecarlo















Binotto ha comunque assicurato che "l'ambizione c'è, ogni singola persona che lavora per la Ferrari nutre ambizioni. Ogni gara rappresenta una lezione per fare qualcosa di meglio. E' importante restare concentrati su ogni singolo Gran Premio. Non stiamo guardando la classifica".