A MONACO

Oggi il sorteggio di Conference League: l'Atalanta prima testa di serie

I neroblu attendono di conoscere le prime sei avversarie della fase a campionato nella corsa verso Istanbul

28 Ago 2026 - 08:52
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L'urna di Monaco completerà il calendario delle coppe europee con il sorteggio del tabellone di Conference League. Superato l'Hapoel Tel Aviv, l'Atalanta sarà l'unica squadra italiana al via, ma anche una delle favorite assolute per la conquista della vittoria finale a Istanbul essendo testa di serie numero 1 grazie al coefficiente Uefa. Oggi verranno definite le 6 sfide (tre in casa, tre in trasferta) che attendono i nerazzurri nella prima fase a campionato. In totale si presentano al via 36 squadre. Ognuna viene accoppiata con un'avversaria estratta da ciascuna fascia (inclusa la propria). Le prime 8 classificate passano direttamente agli ottavi, mentre quelle dal 9° al 24° posto disputeranno i playoff.

Le fasce del sorteggio:
Fascia 1: Atalanta, Braga, Ajax, Friburgo, Monaco, Copenaghen
Fascia 2: Brighton, Stella Rossa, Panathinaikos, Gent, Midtjylland, Pafos
Fascia 3: Getafe, Lugano, Twente, KuPS, Lincoln Red Imps, Borac
Fascia 4: Trabzonspor, Brann, Hearts, Sint-Truiden, Kairat, U. Craiova
Fascia 5: Hajduk Spalato, Nordsjælland, Riga, Jablonec, Aarhus, Inter Escaldes
Fascia 6: Thun, CSKA Sofia, Mjällby, Kauno Žalgiris, Iberia Tbilisi, Egnatia

Il calendario della fase campionato
Giornata 1: 15 ottobre 2026
Giornata 2: 22 ottobre 2026
Giornata 3: 5 novembre 2026
Giornata 4: 26 novembre 2026
Giornata 5: 10 dicembre 2026
Giornata 6: 17 dicembre 2026

Il calendario della fase a eliminazione diretta
Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 18 e 25 febbraio 2027
Ottavi di finale: 11 e 18 marzo 2027
Quarti di finale: 8 e 15 aprile 2027
Semifinali: 29 aprile e 6 maggio 2027
Finale (Istanbul): 2 giugno 2027

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