Oggi il sorteggio di Conference League: l'Atalanta prima testa di serie

Il calendario della fase a eliminazione diretta

Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 18 e 25 febbraio 2027

Ottavi di finale: 11 e 18 marzo 2027

Quarti di finale: 8 e 15 aprile 2027

Semifinali: 29 aprile e 6 maggio 2027

Finale (Istanbul): 2 giugno 2027