F1 Austria, Verstappen: "Felice di ripartire, basta simulatore"

"Sarà interessante capire dove siamo dopo i test e una pausa così lunga. Sarà la pista a dire a che punto siamo". Max Verstappen fa così il punto sul primo weekend di Formula 1 nella conferenza stampa virtuale in Austria. Il pilota della Red Bull, che correrà in casa, si è detto felice di tornare in pista: "La Formula 1 mi è mancata - ha affermato -. Ho lavorato al simulatore, ma poi diventa noioso. Ho fatto qualche giorno in pista ma non con la F1 e non è la stessa cosa".