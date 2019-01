F1: Will Smith insegna a Hamilton come sbandierare

08/01/2019

Lewis Hamilton la bandiera a scacchi la conosce benissimo, anche perché se l'è vista sventolare dopo aver tagliato il traguardo in prima posizione per ben 73 volte da quando gareggia in Formula Uno. Meno bravo, però, il campione del mondo quando è lui stesso a doverla maneggiare. In suo soccorso arriva l'amico Will Smith, che improvvisa un corso per sbandieratori e gli dà alcune dritte tutte da ridere. Guarda il video.