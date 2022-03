F1, Vettel positivo al Covid: sull'Aston Martin sale Hulkenberg

Sebastian Vettel positivo al Covid-19. Il tedesco dell'Aston Martin quindi è costretto a saltare il primo GP della stagione di Formula 1 in Baharain. Al suo posto la scuderia inglese schiererà il pilota di riserva Nico Hulkenberg. Secondo caso di positività nel paddock in pochi giorni dopo Ricciardo che però è guarito a tempo record e sarà regolarmente al via al volante della sua McLaren.