F1, Vettel lancia la sfida: "Bravo Hamilton, ma posso vincere"

16/03/2019

Partenza in salita per la Ferrari a Melbourne. Vettel scatterà dalla terza piazza, ma quello che preoccupa è ritardo di sette decimi dal poleman Hamilton: "Sono state qualifiche difficili. Sono andato nell'erba nel Q2, ma non ho danneggiato la macchina. C'è delusione? Non saprei, sicuramente il risultato non è grandioso". Il tedesco sicuramente non può essere soddisfatto: "Congratulazioni a Hamilton e alla Mercedes, ma la gara è domenica e possiamo vincere".



Senza sorriso, ma determinato: "L'anno scorso abbiamo avuto un po' di fortuna e siamo riusciti a salire sul gradino più alto del podio. Certo che la Mercedes è favorita, ma ancora nulla è deciso altrimenti sarebbe tutto molto noioso e noi siamo qui per lottare". Sette decimi sono tanti, ma la SF90 convince Seb: "In macchina ho buone sensazioni e possiamo sicuramente migliorare. Poi questa pista è particolare...".