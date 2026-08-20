F1, Verstappen: “Rinnovo decisione semplice e giusta, ma ho pensato di lasciare tutto”
L’olandese della Red Bull firma fino al 2030 prima del Gp d'Olanda: “Spero di tornare al vertice in futuro”. Russell punta Antonelli: "Ma non penso ai 59 punti di distacco"
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Torna la Formula 1 dopo la pausa estiva, alla vigilia del Gran Premio d’Olanda a Zandvoort arrivano le consuete parole dei protagonisti. Molto più sereno e sollevato Max Verstappen, fresco di rinnovo con la Red Bull fino al 2030: “Decisione semplice, penso che torneremo al vertice. Ho pensato di mollare la F1 ma le regole stanno cambiando”. George Russell punta invece alla rimonta su Antonelli: “Devo essere un pilota più istintivo”.
Finisce la pausa estiva di Formula 1, il Circus torna in Olanda con l’ultimo Gran Premio a Zandvoort prima di uscire dal calendario dalla stagione 2027. Tempestato di domande Max Verstappen, fresco di rinnovo fino al 2030 con Red Bull: “Non è stata una decisione stressante, penso sia quella giusta. Penso che potremo tornare al vertice negli anni a venire. Ero indeciso se continuare in Formula 1 o meno, ma le regole stanno cambiando. Spero che entro il 2030 possano aprirsi altre possibilità con il ritorno del V8. Sono state discussioni molto aperte, ma è una grande famiglia e sono felice di farne parte. Negli ultimi mesi abbiamo parlato dei progressi da fare. Mi piace l’ambizione che c’è. Non so cosa accadrà nel 2031 ma è più una questione della direzione che vorrà prendere questo sport. Ho voluto anche mantenere una certa libertà con i miei impegni extra Formula 1. Ho in mente qualche gara da 24 ore. Ultimo Gp d’Olanda? Guidare qui è fantastico, la storia di questa pista ci mancherà. I tifosi in tanti settori sono molto vicini a noi, voglio portare un’atmosfera positiva a loro dopo il rinnovo”.
Punta alla rimonta su Andrea Kimi Antonelli invece George Russell: “In questa pausa ho cercato di staccare e riposarmi, la seconda parte di stagione sarà molto importante. Credo che ogni weekend adesso sarà importante, avremo una serie molto lunga. C’è stata una buona fase a metà della prima parte di stagione, poi le ultime non sono andate come speravo. Non voglio pensare troppo a fare cose diverse, devo essere più istintivo. Non voglio pensare troppo ai 59 punti di distacco, penserò una gara per volta e solo alle mie prestazioni. Rinnovo di Verstappen? Per noi queste cose diventano un argomento qui in conferenza stampa. In Mercedes per noi la realtà era molto chiara, sono state più che altro discussioni mediatiche. Io non mi sono sentito minacciato. Ordini di scuderia per il titolo costruttori? Non è nemmeno in considerazione, non siamo nemmeno a metà campionato”.
Ottimista ma cauto Lando Norris: “Ho passato la pausa estiva con i miei amici, ne avevo bisogno. La vittoria in Ungheria per e per il team è stata importante, ma non dobbiamo fare il passo più lungo della gamba. Vogliamo credere di poter vincere anche qui ma dobbiamo capire se le prestazioni miglioreranno in tutte le piste con i nuovi aggiornamenti che abbiamo portato. Dobbiamo mantenere la calma. Le condizioni atmosferiche sono diverse, i nostri punti deboli sono chiari, c’è la possibilità di avere alti e bassi in più rispetto alla passata stagione. Io in lotta per il Mondiale? Ci penso soltanto quando mi fate queste domande, non ha senso pensarci adesso. Verstappen? Io avrei accolto chiunque come compagno, uno col suo talento e la sua esperienza avrebbe sicuramente fatto bene. Ultimo Gp qui? Mi piace l’evento qui, sono abbastanza dispiaciuto. C’è tanta passione”.