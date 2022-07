F1, Verstappen per la riscossa: “Recuperiamo i punti persi in Austria”

F1

“Dovremo imparare dagli errori commessi”, dice il campione del mondo in carica della Red Bull. Hamilton va alla caccia della prima vittoria nel 2022

Penultimo appuntamento prima delle vacanze agostane per i piloti di Formula 1: domenica 24, a Le Castellet, si corre il Gran Premio di Francia. Max Verstappen, vincitore su questa pista un anno fa, desidera tornare al successo dopo più di un mese dall’ultima volta in Canada: “Un anno fa abbiamo ottenuto un ottimo risultato di squadra a Le Castellet. Speriamo di migliorarci rispetto all’Austria”. Hamilton: “Non avere vinto finora non mi scuote”.

Quella del 2022 sarà la 62ma edizione iridata della gara, che ha sempre fatto parte del Mondiale di Formula 1, a eccezione di una parentesi durata dal 2009 al 2017. Dopo la cancellazione nel 2020 per via della pandemia, è stato poi proprio Max Verstappen a trionfare l’anno scorso: un successo determinante per la conquista del titolo finale. Ora l’olandese della Red Bull ha tanta voglia di ripetersi in Francia, per ritrovare quella vittoria a un Gran Premio che gli manca dal 19 giugno, in Canada.



“Lo scorso anno in Francia abbiamo ottenuto un ottimo risultato di squadra. La pista ha un sacco di curve tecniche e ad alta velocità: sarà importante anche curare le gomme. Soprattutto considerando che sarà un fine settimana molto caldo”, analizza Verstappen alla vigilia del weekend di Le Castellet. “Non vedo l’ora arrivi un altro week end di gara. Speriamo di migliorare le prestazioni rispetto all’Austria e di imparare dagli errori commessi”.

In questa stagione sembra proprio che Sergio Pérez abbia ridotto la differenza di prestazione rispetto a Max Verstappen. Nonostante il messicano abbia ottenuto una vittoria e sia terzo in campionato, in qualifica ha battuto il compagno di squadra, come accaduto a Jeddah, Monaco e Baku. In tal senso, la reazione del pilota olandese è interessante. “Ho sempre saputo che è molto, quindi per me non è una sorpresa: sapevo cosa poteva fare”. Il pilota Red Bull assicura: “Non ci sono tensioni tra noi. Ovviamente cerchiamo entrambi di vincere la gara, ma alla fine dobbiamo vincere come squadra e lavorare insieme”. Lo stesso Pérez, a proposito di questo weekend, afferma: “Dopo gli ultimi ritiri, qui sarà cruciale avere un weekend pulito. Spero di rimettermi in carreggiata prima della pausa estiva”.

Mai come in questo 2022 la Mercedes procede sull’ottovolante. Gli alti (per quanto non trascendentali) e bassi confermano come la W13 non possa essere la degna erede delle Mercedes che hanno dominato gli ultimi 8 anni. I risultati non mancano, anche grazie ad una solidità eccezionale, ma le prestazioni vanno e vengono. Lewis Hamilton ha chiuso al Red Bull Ring terzo, ma a 41 secondi da Charles Leclerc. “Non so cosa aspettarmi da questo GP, mi auguro di capire ciò che serve a rosicchiare qualche punto agli altri. Qua siamo andati sempre piuttosto bene”.

La pista del Paul Ricard potrebbe riproporci una Freccia d’Argento più pimpante vista la conformazione del lay-out, per cui la sfida al vertice potrebbe anche comprendere il britannico e George Russell. “Non aver vinto finora non mi scuote”, dichiara Hamilton. “Pensiamo di poter lottare prima o poi con chi ci sta davanti. Quello che conta è il percorso. Non siamo partiti bene, ma nessuno ha mollato e abbiamo trovato costanza. Non è la stagione che avremmo voluto vivere, ma l’esperienza servirà ad affinare le nostre armi”.