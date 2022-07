F1, carica Leclerc: “Riparto dalla vittoria in Austria”    

Il Mondiale di Formula 1 riparte da Le Castellet, per il dodicesimo Gran Premio del 2022. Il GP di Francia vede una Ferrari vogliosa di continuare a vincere, ma anche attenta alla questione affidabilità. Charles Leclerc vorrà vedere “come andrà qua, dove negli ultimi anni è stato difficile”. In ogni caso, “quella in Austria è stata una vittoria importante, specie a livello personale”. La scuderia di Maranello vuole proseguire nella sua striscia di successi, dopo quelli di Silverstone e Red Bull Ring, consapevole che anche il tracciato del Paul Ricard potrebbe essere territorio di caccia della monoposto con il Cavallino Rampante, ormai pronta a vincere su ogni tipo di terreno. Dopo un periodo nerissimo, nel quale gli è capitato di tutto tra ritiri ed errori di strategia, la vittoria del Red Bull Ring ha riproposto un Charles Leclerc nuovamente in fiducia. Per il monegasco c’è la consapevolezza di avere tra le mani una monoposto che può garantirgli vittorie ovunque: adesso non gli rimane che dimostrarlo in pista. A partire dal Gran Premio di Francia. “Ho iniziato a correre su una pista non lontano da qui. Ma a Le Castellet non sono venuto spesso prima di arrivare in F1”, dichiara nella tradizionale conferenza stampa della vigilia. Lui, fino a questo momento, ha sbagliato una sola volta (ad Imola), per cui i successi sono sfuggiti non per colpe sue. Chiudere luglio con altre due vittorie sarebbe il modo giusto per andare in vacanza e, soprattutto, confermare a Max Verstappen che la lotta al titolo è tutt’altro che conclusa. “Quella in Austria è stata una vittoria importante, soprattutto a livello personale dopo cinque gare difficili. Abbiamo vinto e recuperato qualche punto. Vediamo come andrà qua, dove negli ultimi anni è stato difficile anche a livello di gestione gomme”.