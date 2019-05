F1, test di Barcellona: la Mercedes di Mazepin vola, Fuoco terzo su Ferrari davanti a Leclerc

15/05/2019

Seconda e ultima giornata di test per le vetture di Formula 1 sulla pista del Montmeló , a Barcellona. A dominare è sempre la Mercedes W10 , guidata stavolta da Nikita Mazepin . Il pilota russo della Formula 2 stampa il miglior tempo con 1:15.775, davanti alla T oro Rosso di Alexander Albon . Dietro le Ferrari , con il debuttante Antonio Fuoco che precede Charles Leclerc di 65 millesimi. Il monegasco, quarto, ha girato per sviluppare le gomme Pirelli 2020.

La sensazione è che qualsiasi pilota si metta al volante della Mercedes abbia i superpoteri. Dopo aver stracciato la concorrenza nelle prime cinque gare del campionato e dominato la prima giornata di test del Montmeló con Valtteri Bottas, la W10 vola anche nella seconda e ultima giornata di prove. Lo fa con Nikita Mazepin, pilota russo di Formula 2. Il classe '99 stampa un 1:15.775 lontano di soli due decimi dal tempo del "finlandese volante" di martedì. La Mercedes, nascosta nella mattinata, esce fuori a suon di giri veloci nel pomeriggio, fino a concludere i test con un assetto da qualifica e con le gomme C5, le più prestazionali. A Mazepin va anche il primato per quanto riguarda il numero di giri: 128, uno in più di Charles Leclerc.



Dietro la Mercedes si piazza la Toro Rosso guidata da Alexander Albon, con un ritardo di +1"304. Il pilota thailandese precede le due Ferrari, ma c'è una sorpresa: Antonio Fuoco, classe '96 ed ex della Driver Academy, è davanti a Leclerc. Il calabrese gira in 1:17.284, tempo migliore di 65 millesimi rispetto a quello ottenuto dal monegasco, che insieme a Lance Stroll ha effettuato i test esclusivamente per sviluppare le gomme Pirelli 2020. Sotto un cielo sereno, con una temperatura che si aggira intorno ai 20°, si piazza al quinto posto l'Alfa Romeo di Kimi Raikkonen, staccato di +1"618 da Mazepin. Completano la top 10 Jack Aitken (Renault), Kevin Magnussen (Haas), Nick Yelloly (Racing Point), Nicholas Latifi (Williams) e Dan Ticktum (Red Bull).



I TEMPI DELLA SECONDA GIORNATA



1. Nikita Mazepin (Mercedes), 1:15.775 (128 giri)

2. Alexander Albon (Toro Rosso), +1"304 (110)

3. Antonio Fuoco (Ferrari), +1"509 (120)

4. Charles Leclerc (Ferrari), +1"574 (127)

5. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo), + 1"618 (110)

6. Jack Aitken (Renault), +1"846 (75)

7. Kevin Magnussen (Haas), + 2"326 (106)

8. Nick Yelloly (Racing Point), +2"437 (83)

9. Nicholas Latifi (Williams), + 2"798 (88)

10. Dan Ticktum (Red Bull), + 3"683 (79)

11. Oliver Turvey (McLaren), +4"937 (52)

12. Lance Stroll (Racing Point), +4"970 (119)

13. Sergio Sette Camara (McLaren), +5"790 (19)