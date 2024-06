F1 Spagna, paura nell'hospitaliy McLaren: fiamme e fumo prima delle libere

© Getty Images

Attimi di paura nell'hospitality McLaren a pochi minuti dal via delle terze libere del GP di Spagna di F1. La zona del paddock riservata alla scuderia di Woking, infatti, è stata interessata da un principio di incendio, originato dalle cucine, che hanno portato i vigili del fuoco del circuito a dover intervenire con urgenza. Secondo quanto si apprende, non ci sarebbero feriti in condizioni preoccupanti, ma alcuni pompieri sarebbero rimasti parzialmente intossicati dopo aver inalato il fumo. Andrea Stella, team principal McLaren, ha assicurato tutti sulla salute dei suoi.