F1, sono due i positivi al Covid-19 nel team Mercedes

F1

Allerta coronavirus in casa Mercedes. Sono infatti saliti a due i positivi al Covid-19 nel team dopo il nuovo giro di tamponi effettuato al Nurburgring. Come da protocollo, i due membri dello staff contagiati sono stati isolati dal resto della squadra. Esattamente come altri quattro risultati già negativi ma comunque esclusi in maniera precauzionale dal gruppo che prenderà parte al weekend di gara. Al loro posto sono già stati convocati sei sostituti dalla sede inglese.

In risposta ai test positivi, tutte le procedure avviate da Mercedes all'interno del team sono state decise rimanendo in stretto contatto con la Fia. Una procedura appositamente studiata per limitare al massimo la possibilità di ulteriori contagi e cercare di tenere la situazione sotto stretto controllo. "A seguito del test positivo di ieri, l'intera squadra è stata ritestata ieri in Germania. Tutti i membri del team erano negativi a parte: un ulteriore positivo, uno che non ha dato esito e che verrà ritestato - ha scritto su Twitter la Mercedes -. In linea con i protocolli, altri quattro membri del team, tutti risultati negativi, non saranno più disponibili a prendere parte al fine settimana. Pronti sei sostituti dal Regno Unito".

"La scoperta di un caso di Covid all'interno del team è stata sicuramente una preoccupazione - ha dichiarato Hamilton -. E' triste sentirlo per i ragazzi che lavorano così duramente".