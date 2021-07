F1 Silverstone: Verstappen davanti alle Ferrari in Libere 2, Mercedes deludenti

GP GRAN BRETAGNA

L'olandese chiude la sessione davanti alle due Rosse che hanno sfruttato l'ora a disposizione per simulare il passo per la Sprint Qualifying

di

LUCA BUCCERI

Max Verstappen conquista il miglior tempo nella seconda e ultima sessione di libere del GP di Gran Bretagna a Silverstone, decima tappa del mondiale di Formula Uno. Il pilota olandese, che ha girato in 1'29''902, chiude davanti alle Ferrari di Leclerc (+0''375) e Sainz (+0''605), entrambi abili a sfruttare la sessione per simulare il passo per la Sprint Qualifying del pomeriggio. Deludono le Mercedes, che chiudono con l'ottavo e il nono tempo di Hamilton e Bottas.

Vivere un sabato di libere dopo una sessione di qualifiche è del tutto strano per i piloti che però, con la testa alla gara Sprint del pomeriggio, hanno potuto fare il quadro della situazione per capire come affrontare al meglio il rivoluzionario format adottato a Silverstone. In una mattinata scandita da pesi e mescole diverse da una monoposto all'altra, a fare da padrone nella seconda e ultima sessione di libere del GP di Gran Bretagna - che sa di un vero e proprio warm up anticipato- è allora il solito Max Verstappen, che con la sua Red Bull si conferma il più veloce mettendosi dietro tutti. Il pilota olandese, che nella Sprint Qualifying partirà in prima fila a pochi metri dal "non-poleman" Hamilton, simula al meglio quello che sarà il passo da tenere nel pomeriggio e girando sotto l'1'30'' (nello specifico 1'29''902) manda un chiaro messaggio al Re Nero per la mini-gara da 17 giri.

Dal canto suo Hamilton, che dovrà difendere la prima posizione per acciuffare i tre punti e la reale pole del GP di casa, ha diviso la sessione tra simulazione Sprint e gara, con l'intenzione di raccogliere più dati possibili per dare un quadro chiaro ai suoi per il prosieguo del weekend. Ecco allora spiegato il perché dell'ottavo e nono tempo delle Mercedes, con un distacco sopra il secondo per la W12 di Lewis e di Bottas che saranno chiamati a far la voce grossa nel pomeriggio.

Prestazione più che soddisfacente per le Ferrari, entrambe a pochi decimi dalla Red Bull del leader del mondiale. La prima SF21 è quella di Leclerc, che chiude la sessione col secondo tempo e a tre decimi dall'olandese, l'altra di Sainz si distanzia di appena 230 millesimi dalla cugina, con un ritardo complessivo da Verstappen di sei decimi. Per lo spagnolo, che nel corso della sessione ha dovuto fare i conti con dei problemi al casco che lo hanno costretto a rientrare ai box per un cambio al volo (qualche spiffero lo infastidiva nel corso dei giri in FP2), una prestazione che fa ben sperare in vista del pomeriggio quando l'ex McLaren sarà chiamato alla rimonta dalla nona posizione in griglia di partenza alle spalle di Russell e davanti all'ex Ferrari Vettel.

Terminano nella top 10 della FP2 anche l'Alpine di Ocon, l'altra Red Bull di Perez e le due McLaren di Norris e Ricciardo che chiudono la sessione davanti le "Frecce Nere" e l'Alpha Tauri di Gasly. Russell, che nelle qualifiche di ieri ha sorpreso riuscendo ad entrare in Q3 per la seconda settimana di fila, chiude la sessione con l'11° crono davanti all'Alfa Romeo di Giovinazzi e l'Alpine di Raikkonen, mentre le Aston Martin continuano a faticare: 17° tempo per Sebastian Vettel, che contiene il ritardo da Verstappen sul secondo e sei decimi, peggio Stroll che chiude col 18° riscontro cronometrico e oltre due secondi di gap dall'olandese.