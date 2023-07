F1 Silverstone, Leclerc amareggiato: "Dato tutto". Sainz: "Obiettivo podio"

GP GRAN BRETAGNA

Il monegasco, sorpreso dalle McLaren, non è entusiasta delle prestazioni della SF-23 in qualifica

F1, sabato di qualifiche a Silverstone





































Charles Leclerc e la Ferrari si devono arrendere a Red Bull e McLaren nella corsa alla pole, col monegasco che nel GP di Gran Bretagna a Silverstone partirà dalla seconda fila in quarta casella in griglia accanto a Piastri. Un risultato che non lascia soddisfatto il 16 della Rossa che si aspettava di più: "L'approccio che ho avuto stava pagando fino all'ultimo settore, ma in queste condizioni è difficile perché appena vai oltre il limite perdi di più".

"C'è del positivo, perché tutto ciò che non è andato negli ultimi GP oggi è andato, mi sono sentito più a mio agio. In Q3 a volte va bene, altre no come oggi. Ma ho dato tutto" il commento di Leclerc.

Sull'incredibile exploit McLaren ha aggiunto: "Vanno forte, bisogna vedere il passo gara perché l'obiettivo è prendere il secondo posto. Mercedes è forte in long run, McLaren punto di domanda perché non ci aspettavamo questa qualifica. Non ho ancora le risposte chiare su quello che potrà essere".

SAINZ: "OBIETTIVO PODIO" - Partenza dalla terza fila, in quinta casella in griglia, per Carlos Sainz: "In termini di feeling non era così male, avere le McLaren davanti però è sorprendente. Le condizioni non sono state le migliori per noi, abbiamo avuto qualifiche complicate per il mix. In full dry abbiamo fatto bene. Spero di ripetermi come l'anno scorso, ma l'obiettivo è battere McLaren e Mercedes per arrivare sul podio".

VASSEUR: "PODIO? SIAMO AMBIZIOSI" - Il team principal Ferrari Frédéric Vasseur si è invece detto soddisfatto e speranzoso: "Sensazioni contrastanti perché siamo davanti a Mercedes, ma frustrati perché potevamo ottenere un risultato migliore. Sessione caotica, dobbiamo sfruttare al meglio queste posizioni di partenza. Non era semplice, le previsioni non erano chiare e non sapevamo se mettere asciutto all'inizio o alla fine. È andata così per tutti, ma è stata una sessione buona nella quale non abbiamo messo tutto insieme per arrivare in prima fila. Podio? Quando parti dalle prime cinque posizioni devi essere ambizioso".