F1: San Marino prepara la festa per il campione Kimi Antonelli

San Marino, dove Kimi Antonelli risiede ed ha preso la patente, si prepara alla festa per il neo campione del mondo di Formula 1. "Andrea Kimi Antonelli ha scritto una pagina memorabile del motorsport mondiale, conquistando il titolo di campione del mondo di Formula 1 al termine di una stagione vissuta a ritmi incalzanti. A soli vent'anni, il 'nostro' pilota ha frantumato ogni primato di precocità, iscrivendo il proprio nome nell'albo d'oro della massima categoria automobilistica e superando il precedente record storico", scrive la segreteria di Stato per lo Sport. "Ci sono traguardi che travalicano l'ambito puramente agonistico per diventare simboli di dedizione, visione e talento puro", dichiara il segretario Rossano Fabbri. "Veder consacrarsi un campione di questa portata, capace di riscrivere i libri di storia della Formula 1 con tanta naturalezza, regala un'emozione irripetibile. Ripenso a quando lo incontrai per la prima volta, quando non era ancora maggiorenne: dissi allora che si trattava di un predestinato, eppure oggi persino io devo ammettere che ha bruciato le tappe in modo inimmaginabile. La combinazione tra qualità umane e tecniche che notai quel giorno è la stessa che oggi lo ha portato sul tetto del mondo, confermando la bontà di un percorso sano e costruito sui giusti valori familiari. La Repubblica di San Marino applaude questo successo straordinario e saluta un'impresa che resterà indelebile".