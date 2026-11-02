F1: San Marino prepara la festa per il campione Kimi Antonelli

02 Nov 2026 - 10:45
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

San Marino, dove Kimi Antonelli risiede ed ha preso la patente, si prepara alla festa per il neo campione del mondo di Formula 1. "Andrea Kimi Antonelli ha scritto una pagina memorabile del motorsport mondiale, conquistando il titolo di campione del mondo di Formula 1 al termine di una stagione vissuta a ritmi incalzanti. A soli vent'anni, il 'nostro' pilota ha frantumato ogni primato di precocità, iscrivendo il proprio nome nell'albo d'oro della massima categoria automobilistica e superando il precedente record storico", scrive la segreteria di Stato per lo Sport. "Ci sono traguardi che travalicano l'ambito puramente agonistico per diventare simboli di dedizione, visione e talento puro", dichiara il segretario Rossano Fabbri. "Veder consacrarsi un campione di questa portata, capace di riscrivere i libri di storia della Formula 1 con tanta naturalezza, regala un'emozione irripetibile. Ripenso a quando lo incontrai per la prima volta, quando non era ancora maggiorenne: dissi allora che si trattava di un predestinato, eppure oggi persino io devo ammettere che ha bruciato le tappe in modo inimmaginabile. La combinazione tra qualità umane e tecniche che notai quel giorno è la stessa che oggi lo ha portato sul tetto del mondo, confermando la bontà di un percorso sano e costruito sui giusti valori familiari. La Repubblica di San Marino applaude questo successo straordinario e saluta un'impresa che resterà indelebile".

Ultimi video

01:28
Kimi, un anno da sogno

Kimi, un anno da sogno

00:07
Antonelli nel paddock con un'ospite speciale

Antonelli nel paddock con un'ospite speciale

00:40
Kimi Antonelli campione, un'impresa lunga un anno

Kimi Antonelli campione, un'impresa lunga un anno

01:02
CLIP REAZIONI CASALECCHIO PER SITO

Anche Casalecchio di Reno festeggia il trionfo del concittadino Kimi Antonelli

00:24
DICH BEZZECCHI SU ANTONELLI POST TITOLO DICH

I complimenti di Bezzecchi: "Kimi, non vedo l'ora di abbracciarti"

01:17
F1 in Messico, nuovo match point per Antonelli

F1 in Messico, nuovo match point per Antonelli

00:24
Antonelli, ma cosa fai? Campione in pista, ma con la retromarcia…

Antonelli, ma cosa fai? Campione in pista, ma con la retromarcia…

00:27
Antonelli, in attesa del Mondiale si gode l'NBA: "È un sogno"

Antonelli, in attesa del Mondiale si gode l'NBA: "È un sogno"

01:06
Kimi incontra Wembanyama

Kimi incontra Wembanyama

00:21
La security non riconosce Kimi Antonelli

Antonelli 'rimbalzato' a Singapore, la security non lo riconosce: poi Max risolve tutto

00:30
Tifosi pazzi per Antonelli a Singapore: che accoglienza

Tifosi pazzi per Antonelli a Singapore: che accoglienza

00:40
Hamilton e Leclerc "rubano" i social della Ferrari: delirio totale

Hamilton e Leclerc "rubano" i social della Ferrari: delirio totale

00:28
Bottas, dal GP della Malesia a quello di Singapore in bici: la pazza avventura

Bottas dal GP di Sepang a quello di Singapore in bici: la pazza avventura

01:06
F1: Fernando Alonso rinnova con Aston Martin

Alonso, annuncio col brivido: "Ho deciso di ritirarmi ma..."

00:26
Kimi è il "tormento" di Hamilton

Kimi è il "tormento" di Hamilton

01:28
Kimi, un anno da sogno

Kimi, un anno da sogno

I più visti di Formula 1

Antonelli campione, esplode la festa

Kimi Antonelli arriva nel paddock con la sorella: l'outfit di Maggie è già virale

Antonelli nella storia: è campione del mondo in Messico, il Gran Premio a Verstappen

Antonelli nel paddock con un'ospite speciale

Antonelli nel paddock con un'ospite speciale

Antonelli: "Ce l'abbiamo fatta, all'ultimo giro non vedevo la pista per le lacrime. Altre battaglie con Max e Lewis"

Leclerc-Hamilton, scintille al via: Charles finisce sull'erba e viene penalizzato

Notizie del giorno
Vedi tutti
12:30
Champions: arbitro inglese per il Napoli, norvegese per Lens-Como
12:24
Runjaic lascia l'Udinese ma ha già un'altra panchina
12:23
Grealish ancora nei guai: due notti a fare festa, l'Everton lo esclude
La maledizione di Nadal
12:17
La maledizione di Nadal
12:21
Champions League: il programma e le partite della quarta giornata