F1, Sainz resta cauto: "Ferrari difficile da guidare, a Suzuka rivedremo i nostri limiti"  

GP GIAPPONE

Lo spagnolo non si monta la testa dopo la vittoria di Singapore, in un weekend difficile per le Red Bull. Gli fa eco Leclerc: "Ci aspettiamo che Red Bull torni come sempre"

© Getty Images Ferrari ha vinto a sorpresa il Gp di Singapore, con la grande prova tattica e il successo di Carlos Sainz, che ha beffato Norris e le Mercedes, ma i piloti delle Rosse di Maranello mantengono i piedi per terra. Nel suo intervento ai microfoni delle tv, lo spagnolo è cauto: "Questa Ferrari resta difficile da guidare, in Giappone potremmo rivedere i nostri limiti". Gli fa eco Charles Leclerc, che ipotizza una lotta con Mercedes e McLaren.

Le Ferrari hanno esultato nel Gp di Singapore, vinto da Carlos Sainz, ma in Giappone tutto potrebbe essere diverso. Nel suo intervento ai microfoni delle tv, lo spagnolo si dice cauto sulle chances della Rossa a Suzuka: "Sarà un weekend difficile, i nostri limiti potrebbero tornare a fare capolino. Vogliamo però restare ottimisti, puntiamo a fare una bella qualifica e una buona gara. Cos'è cambiato dopo la sosta? Credo che abbiamo semplicemente imparato a conoscere la macchina. Lavoriamo di gara in gara sul set-up e sul rendere più veloce la nostra monoposto in ogni circuito, adattandola al mio stile di guida. La Ferrari resta una macchina molto difficile da guidare, non appena si torna a condizioni ventose o si affrontano tracciati con lunghe curve facciamo fatica. Ma al tempo stesso, è la macchina capace di fare pole position a Monaco, Baku e Monza".

Singapore è stato il teatro della vittoria di Sainz e dei festeggiamenti: "Non è stata una lunga notte, perchè abbiamo finito col debrief alle due e non abbiamo avuto moltissimo tempo per festeggiare. Ci siamo divertiti molto col team, è stato bello vederli celebrare un successo dopo un anno difficile".

Gli fa eco Charles Leclerc, che parla in conferenza stampa e non lascia molte speranze al bis vincente delle Ferrari: "Trovo che sia difficile prevedere le prestazioni di qualunque team quest'anno, cambia tutto di pista in pista. Non ci aspettavamo che Red Bull soffrisse così tanto a Singapore e che noi fossimo così veloce. Oggi ci aspettiamo che le Red Bull tornino davanti e le Ferrari siano a lottare in modo serrato con Mercedes e McLaren per starle dietro. Ogni centesimo può fare la differenza".

Monza e Singapore hanno restituito una Ferrari più costante? Leclerc risponde così: "Da Zandvoort abbiamo iniziato ad avere una grande comprensione della nostra macchina. Nelle libere in Olanda abbiamo svolto dei test che sono stati enormemente utili per tutto il team e per capire ciò che abbiamo tra le mani. Saranno cruciali per il futuro e per gli sviluppi che arriveranno, anche se questi non ci consentiranno di lottare per la vittoria in ogni weekend sul breve periodo. Ci separano pochi centesimi da McLaren e Mercedes, vogliamo combattere con loro ed arrivare secondi nel Mondiale costruttori. L'obiettivo iniziale era di vincerlo, ma dopo due gare ci eravamo già resi conto di quanto le Red Bull fossero superiori".

In Giappone c'è un grande tifo per le Ferrari e ci sarà qualche novità tecnica, che Leclerc commenta così: "Avere la fortuna di essere un pilota Ferrari vuol dire anche essere tifato ovunque. I fans giapponesi sono creativi e appassionati, spesso riceviamo regali pazzeschi in griglia. Le mescole più dure che avremo qui a Suzuka non incideranno, non sono preoccupato riguardo al loro impatto sulle nostre prestazioni".