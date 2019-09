F1 Russia, Leclerc: "Sembra che abbiamo un ottimo passo"

Charles Leclerc è fiducioso in vista del prosieguo del weekend russo, dopo un venerdì di libere che lo ha visto chiudere col secondo miglior tempo alle spalle di Verstappen: "Per essere completamente onesto il risultato di Singapore è stato un po' una sorpresa. Abbiamo vinto le ultime tre gare, ma questo non significa che vinceremo anche questo weekend. Sicuramente comunque possiamo essere competitivi anche qui a Sochi - ha detto il monegasco della Ferrari - La Red Bull sembra andare forte, quindi sarà una lotta serrata, anche se loro avranno le penalità da scontare. Noi sembriamo avere un ottimo passo gara, forse il migliore dall'inizio della stagione, ma c'è ancora margine per migliorare".

Giornata un po' più travagliata per Sebastian Vettel, che soprattutto nelle Libere 2 ha faticato e commesso qualche errore, sebbene abbiamo poi mostrato un buon ritmo gara: "La FP2 ha un po' rovinato le cose e non sono completamente contento - ha ammesso il tedesco - Ma penso che domani sarà tutto ok. Ho faticato un po' a trovare il giusto bilanciamento della macchina e ora dobbiamo decidere cosa tenere e cosa no in vista di sabato".