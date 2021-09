F1, Raikkonen positivo al Covid-19: salta il GP d'Olanda

Kimi Raikkonen, che il primo settembre ha annunciato l'addio alla Formula Uno a fine stagione, non prenderà il via del GP d'Olanda sul circuito di Zandvoort. Il 42enne pilota finlandese, come annunciato quasi simultaneamente dai canali ufficiali della F1 e dall'Alfa Romeo Racing, ha contratto il Covid-19 e si trova in isolamento in albergo. Al suo posto ci sarà Robert Kubica.

Getty Images