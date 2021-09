Formula 1, Kimi Raikkonen annuncia il ritiro: lascia alla fine del 2021

FORMULA 1

Il finlandese, ultimo Campione del Mondo in Ferrari, saluterà al termine della stagione: "Decisione non facile, ma è tempo di cose nuove"

L'annuncio era nell'aria, ma ora è ufficiale: Kimi Raikkonen lascerà la Formula 1 a fine stagione. Il pilota finlandese, 42 anni da compiere a ottobre, si ritirerà dopo il GP di Abu Dhabi, salutando il Circus a 20 anni esatti dal suo debutto e dopo 19 stagioni disputate tra Sauber, McLaren, Ferrari (con la quale si laureò Campione del Mondo nel 2007, ultimo a riuscirci con la Rossa), Lotus e Alfa Romeo. Getty Images

"Questo è quanto. Questa sarà la mia ultima stagione in Formula 1 - le sue parole, affidate a un post su Instagram -. Ho preso questa decisione durante lo scorso inverno. Non è stata facile, ma dopo questa stagione sarà tempo di cose nuove per me. Anche se il campionato è ancora in corso voglio ringraziare la mia famiglia, tutti i miei compagni, tutti coloro che hanno preso parte alla mia carriera nelle corse e specialmente voi fan, che mi avete supportato per tutto questo tempo. La mia esperienza in Formula 1 potrà giungere al termine, ma c'è tanto di più nella vita che voglio provare e godermi. Ci si vede in giro! Sinceramente, Kimi".

In carriera Raikkonen ha conquistato 21 vittorie iridate (l'ultima ad Austin nel 2018 a bordo della Ferrari) e 103 podi, centrando per 18 volte la pole position (l'ultima, indimenticabile, a Monza, sempre nel 2018). A prendere il suo posto in Alfa Romeo potrebbe essere un altro finlandese: nei prossimi giorni infatti si attende la conferma del passaggio in Mercedes di George Russell, al fianco di Lewis Hamilton, con Valtteri Bottas che potrebbe prendere proprio il sedile di Kimi.

IL SALUTO DI KIMI

DOMENICALI: "SI RITIRA UN AMICO E UN CAMPIONE"

Il ceo della F1, Stefano Domenicali, ha voluto omaggiare Raikkonen con queste parole: "Kimi è una parte incredibile del nostro sport, un amico personale e un vero campione. Ho avuto il privilegio di lavorare con lui in Ferrari e di conoscere la persona fantastica che è. Ci mancherà a tutti, lui e il suo stile unico. Auguriamo a lui e alla sua famiglia il meglio per il futuro".