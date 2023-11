F1, Perez vende all'asta il casco del GP del Messico per le vittime dell'uragano Otis

IL BEL GESTO

Il pilota messicano della Red Bull ha incassato oltre 90mila euro destinate ai familiari delle vittime

© twitter Sergio 'Checo' Perez ha venduto all'asta, per più di 90mila euro, il casco usato durante il Gran Premio del Messico dello scorso weekend. Il pilota messicano della Red Bull si è unito in questo modo alla raccolta di fondi avviata in tutto il Paese per aiutare i connazionali di Acapulco, e in particolare i familiari delle vittime, colpiti mercoledì 25 ottobre dall'uragano di categoria 5 'Otis', che ha distrutto gran parte della città causando 46 morti e più di 50 dispersi.

L'asta è durata soltanto poche ore, sufficienti per raccogliere una ragguardevole cifra. Inoltre, tramite la sua Fondazione, Perez ha aperto un conto bancario per ricevere donazioni da devolvere ai familiari delle vittime dell'uragano che si è abbattuto sulla regione di Guerrero e in particolare sulla nota località turistica, devastata in diverse zone.

IL TWEET DELLA FONDAZIONE PEREZ