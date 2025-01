F1, Mercedes e adidas partner: abbigliamento, calzature e accessori, anche per i tifosi

Bjørn Gulden, CEO di adidas, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di tornare nel mondo del motorsport. L'interesse per questo sport, e in particolare per la Formula 1, è in forte crescita, raggiungendo nuovi appassionati e influenzando la cultura sportiva e urbana. Siamo orgogliosi di entrare in F1 come Partner Ufficiale del team Mercedes-AMG PETRONAS, una delle squadre più titolate di sempre. Uniti dalla passione per velocità, innovazione e performance, supporteremo piloti e team in pista. Fuori dalla pista, porteremo una nuova prospettiva nello sport, introducendo prodotti lifestyle accattivanti per raggiungere una nuova generazione di fan. Non vediamo l'ora di essere al fianco del team Mercedes-AMG PETRONAS e di vincere insieme.”