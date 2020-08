F1, Mercedes davanti a tutti. Leclerc 6°

GP GRAN BRETAGNA

di

LUCA BUCCERI

La Mercedes vola anche a Silverstone e con Valtteri Bottas chiude davanti a tutti nell'ultima sessione di libere del GP di Gran Bretagna. Il pilota finlandese, che ha girato in 1'25''873, precede il compagno di squadra Lewis Hamilton (+0''138) e la Red Bull di Max Verstappen (+0''300). Sesto tempo della mattina per la Sf1000 di Charles Leclerc, sessione faticosa (ancora una volta) per Vettel che chiude quattordicesimo (+1''378). F1, una pole da record per Hamilton Getty Images

Con le temperature a picco, sia ambientale (10° in meno rispetto a ieri) quanto in pista (temperatura media dell'asfalto di 30° contro i 45-50 di ieri) la Mercedes trae il massimo beneficio piazzandosi davanti a tutti con la sua coppia di piloti. Bottas soffia al compagno Hamilton il miglior tempo proiettandosi con fiducia e speranza alla sessione di qualifiche del pomeriggio che vedranno tutte le monoposto a caccia delle "Frecce Nere".

Di fiducia e speranza è alla ricerca invece la Ferrari che dopo le buone prestazioni di Leclerc di venerdì scivola al sesto posto col monegasco e addirittura quattordicesima con la SF1000 di Vettel.

La terza sessione non si discosta tanto dalle due precedenti per il pilota tedesco che continua a lamentare problemi tecnici alla sua monoposto. Se a frenarlo nella giornata di venerdì erano stati i guai all'intercooler, la pedaliera e i problemi di sovrasterzo, il sabato di Seb si apre con ulteriori problemi al freno. Il quattro volte campione del Mondo, nei 21 giri corsi nel tracciato di Silverstone, non riesce ad andare oltre all'1'27''251, con quasi un secondo e mezzo di ritardo dalla W11 di Bottas. Discorso diverso invece per Leclerc, che chiude sesto a 898 millesimi dal finlandese, preceduto da Stroll e dal futuro compagno di scuderia Carlos Sainz.

Settimo tempo per Lando Norris (0''925), ottavo per Daniel Ricciardo a 968 millesimi di ritardo nonostante i problemi al telaio che hanno portato Renault a rompere per la prima volta in stagione il coprifuoco per mettere mano alla RS20 dell'australiano.

Sorprende ancora una volta Nico Hulkenberg che, dopo le 24 ore incredibili vissute dalla chiamata della Racing Point per sostituire Perez e le prime libere in fretta e furia senza conoscere a pieno la RP20, entra in top 10 di giornata a 999 millesimi dalle Mercedes.

LA CLASSIFICA DELLE LIBERE 3