F1 Live a Londra, sarà Hamilton la star della serata?

Lo show (al via alle ventuno italiane) sarà condotto dal comico e attore Jack Whitehall e vedrà la partecipazione del fenomeno country statunitense Kane Brown, del pluripremiato rapper e attore statunitense mgk (Machine Gun Kelly), dello "show (immersivo) nello show" Are We Dreaming del compositore Brian Tyler e della storica band britannica Take That o per meglio dire di ciò che ne rimane dopo la fuoriuscita (da molto tempo e per dedicarsi ad una carriera da solista di enorme successo) di Robbie Williams e quella più "recente" - ormai dieci anni fa - di Jason Orange. Facile però prevedere che le star della serata saranno i piloti e che con ogni probabilità a rubare la scena a colleghi e personaggi dello show business sarà sir Lewis Hamilton. L'evento della The 02 Arena sembra tagliato su misura per lui!