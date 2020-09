F1, Leclerc arrabbiato con i box: "Avevo più tempo, meglio calmarsi"

FERRARI

E' un Charles Leclerc nervoso quello che commenta l'11° posto in griglia ottenuto a Sochi. E lo stesso monegasco spiega il perché. "In radio mi hanno comunicato di avere poco tempo per fare il giro, ma non credo fosse così, poi mi sono accorto di averne di più. Pensavo di non aver margine per il giro veloce, quindi ho spinto nel giro di lancio e sono partito molto vicino a Kvyat. Sono arrabbiato, è ancora fresca e devo calmarmi. Stavo prendendo ritmo in qualifica, mi spiace non aver visto cosa avevamo come potenziale", ha detto dopo le qualifiche, svelando l'incomprensione con il suo box durante la Q2. Sochi: qualifiche amare per Vettel, va a muro





























Ultime gallery Vedi tutte

Vedi anche Formula 1 F1, Hamilton fa il vuoto: pole col brivido a Sochi "La gara è domani, dove si mettono punti. E' stato un weekend difficile finora, non ho guidato bene. Gomme? Se c'è un vantaggio è buono, ma non è così netto. Avrei preferito partire ottavo senza scelta gomme, cercheremo di massimizzare il risultato con quello che abbiamo", ha aggiunto Leclerc.

E' andata peggio a Sebastian Vettel, vittima di un brutto incidente, per fortuna senza conseguenze. "Sto bene, Volevo migliorare nel primo settore e ho perso la macchina. Ho cercato di evitare l'impatto, ma non ci sono riuscito", il suo commento.

Non nasconde la delusione anche il ds Laurent Mekies. "E' stata una qualifica che lascia l'amaro in bocca sotto molti punti di vista. Sebastian è andato a sbattere contro le barriere, uscendone fortunatamente illeso, ma l'impatto ha causato parecchi danni alla vettura, il che comporterà tanto lavoro da parte dei nostri meccanici per ripristinarla. Con Charles, che aveva la possibilità di entrare in Q3, è stato un finale di qualifica molto concitato. In situazioni cosi particolari sappiamo che è difficile che tutti riescano ad avere un giro pulito, e oggi, solo quattro vetture sono riuscite a migliorare il loro riscontro cronometrico nei due minuti finali di Q2. Charles è riuscito a iniziare il suo giro in tempo, ma purtroppo con troppo poco distacco rispetto alla macchina davanti a lui, e non ha potuto migliorare. Da parte nostra, in futuro, cercheremo di aiutarlo meglio a valutare il margine a disposizione. Domani la gara sarà lunga e impegnativa sotto tanti punti di vista e puo' succedere di tutto. Daremo il massimo", il suo bilancio dopo le qualifiche.