F1, Leclerc sta con Verstappen: "Bisogna bilanciare sport e spettacolo"

Il pilota della Ferrari è intervenuto alla vigilia del weekend di gare che vedrà il ritorno della città americana nel calendario iridato dopo quarantuno anni

© Getty Images 1 di 57 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La scelta di correre a Las Vegas continua a fare discutere. Dopo le proteste da parte di Max Verstappen, sono arrivate anche le parole di Charles Leclerc che, oltre alla curiosità per il nuovo tracciato, ha lanciato un monito importante. "È importante bilanciare sempre sport e spettacolo, ma quando ti trovi a Las Vegas sei sempre un po’ più a favore dello show - ha spiegato il monegasco della Ferrari -. C’è sempre una forte componente di show quando si corre da queste parti, sia che siamo in Florida, che in Texas che qui a Las Vegas, Credo sia importante trovare un equilibrio, ma è normale essere un po’ più a favore dello spettacolo quando si va in scena a Las Vegas".

Il pilota del "Cavallino Rampante" ha comunque mostrato interesse per la pista che fa il ritorno nel calendario di Formula 1 a distanza di trentuno anni dall'ultima volta che vide il successo di Alain Prost. "Sono rimasto in America e nello specifico sono stato a Los Angeles dove mi sono rilassato e divertito – ha commentato Leclerc -. Ho ricaricato un po’ le batterie e sono pronto a tornare in macchina. Ci attende un circuito cittadino tutto nuovo e non vedo l’ora di scoprirlo. Domani nelle due sessioni di prove libere scopriremo molte cose, compreso se è vero che questa pista dovrebbe essere più adatta alla nostra macchina rispetto alle ultime sulle quali abbiamo gareggiato. La cerimonia di apertura dell’evento questa sera è stata straordinaria, come lo è stato vedere già tanta gente sulle tribune al mercoledì. Ho corso una gara di kart qui una decina di anni fa, anche se ovviamente l’ambiente era completamente diverso. Poi mi è capitato di venirci a fare un po’ di festa e ora siamo qui per affrontare il primo Gran Premio da quarant’anni a questa parte a dimostrazione di come la popolarità della Formula 1 sia esplosa negli States negli ultimi anni. Sarebbe bello raccogliere un grande risultato per tutto il team questo fine settimana”.

Chi invece vuol esser competitivo sin dai primi turni di prove è Carlos Sainz che si è detto pronto ad affrontare il nuovo tracciato con l'obiettivo di trovare il giusto feeling: "Durante le prove libere sarà fondamentale compiere tanti giri per mettere a posto la macchina ed entrare in sintonia con la pista. Oggi non faremo il track walk che avevamo previsto, visto che sta diluviando e per il resto del weekend non dovrebbe più piovere. Però guarderò con molta attenzione i giri che la Safety Car farà per cercare di capire un po’ di più della pista rispetto a quello che abbiamo già imparato al simulatore – ha spiegato lo spagnolo -. Sarà importante essere subito a posto con la macchina, perché entrare in sintonia con la pista è fondamentale quando si affronta per la prima volta un circuito cittadino. Bisogna girare il più possibile, arrivare a sfiorare i muretti e prendere confidenza con le frenate, che qui arrivano al termine di lunghi rettilinei e sono particolarmente insidiose – ha concluso -. Domani ci aspetta una giornata intensa che dovremo sfruttare nella maniera migliore”.