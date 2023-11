F1, Verstappen attacca: "A Las Vegas è show al 99%, mi sono sentito un pagliaccio"

FORMULA 1

Il campione del mondo: "Capisco l'importanza dell'aspetto legato al business, ma questo evento non mi affascina"

F1, livrea speciale della Red Bull per il GP di Las Vegas







1 di 5 © twitter SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © twitter

© twitter

© twitter

© twitter

© twitter 1 di 5 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM "L'aspetto sportivo rappresenta l'1%, lo show il 99% e comprendo l'importanza dell'aspetto legato al business, ma al tempo non posso nascondere il mio punto di vista su quello che mi interessa di più, la gara e la performance". Il weekend della Formula 1 a Las Vegas si accende con le parole al vetriolo del campione del mondo Max Verstappen, che critica la scelta di correre sulle strade della città americana. "Queste vetture così pesanti non sono fatte per correre su circuiti cittadini - l'affondo del pilota olandese della Red Bull - ma su tracciati che presentano curve veloci ad ampio raggio e il layout del circuito non ne prevede. Non ci sarà grip e questo renderà ancora tutto più difficile. In generale questo evento non mi affascina granché".



Vedi anche Formula 1 GP Brasile: Verstappen regola Norris. Alonso terzo, un gigante. Sainz 6° dopo il disastro Leclerc

Verstappen critica poi pesantemente i 30 minuti di cerimonia di presentazione al pubblico: "A stare là in piedi mi sono sentito un pagliaccio. Per effetto di questo fuso orario di 12 ore - aggiunge Verstappen come riportato dalla testata the-Race.com - viviamo su un orario giapponese, ma a Las Vegas, dunque in un giorno diverso, è molto faticoso e non lo capisco proprio. Farlo a fine stagione, poi, non ha proprio senso".