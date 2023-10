F1, Leclerc: “Squalifica ad Austin? Ero sorpreso, ma le regole sono regole”

GP MESSICO

Il monegasco: “Venerdì la macchina era ok dopo i controlli, ma devo accettarlo”

© Getty Images Alla vigilia del weekend di Formula 1 in Messico ecco che arrivano le parole dei protagonisti. Charles Leclerc è tornato sull’episodio della squalifica nel precedente Gran Premio, che ha coinvolto anche la Mercedes di Lewis Hamilton: “Ero sorpreso, al venerdì abbiamo controllato la macchina ed era tutto ok. Le regole però sono regole, devo semplicemente accettarlo”. Non presente alle interviste Carlos Sainz per via di un’indisposizione.

Vedi anche Formula 1 Vasseur: "La Ferrari va in Messico per cogliere le opportunità" Poche ore ormai al primo semaforo verde delle prove libere per il Gran Premio del Messico in Formula 1. Come di consueto alla vigilia del weekend ecco che arrivano le dichiarazioni dei piloti Ferrari. Carlos Sainz ha saltato le interviste per via di un’indisposizione, mentre Charles Leclerc non poteva non tornare sull’episodio della squalifica nello scorso weekend di Austin: “Ero molto sorpreso quando ho saputo della squalifica, il venerdì abbiamo fatto dei controlli e la macchina era a posto. Quando accadono squalifiche di questo tipo bisogna solamente accettarlo, le regole sono regole, vanno rispettate. Si parla di millimetri, potrebbe anche essere stata colpa mia per via di un cordolo o cose simili. L’importante è aver capito e avere ora i dati necessari per avere del margine”. Il monegasco ha anche affermato di guidare sotto antidolorifici: “Ho un ascesso, è un problema che mi tormenta da un po’, ma non influisce sulla mia performance, per guidare prendo degli antidolorifici”.

Quanto a Carlos Sainz, invece, l'avvicinamento al GP è iniziato male, visto che il pilota spagnolo ha dato forfait alle conferenze della vigilia a causa di un'indisposizione, che comunque non dovrebbe impedirgli di essere in pista per le prime prove.