Roland Garros: esordio vincente per Bolelli-Vavassori nel doppio

Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno vinto all'esordio nel tabellone del doppio maschile al Roland Garros. I due azzurri, quarti favoriti del torneo, si sono imposti per 7-6, 6-2, in poco più di un'ora e tre quarti di partita, sui francesi Pierre Hugues Herbert e Nicolas Mahut, in tabellone grazie ad una wild card ma vincitori nel 2018 e nel 2021). Al secondo turno, Bolelli e Vavassori affronteranno la coppia formata dall'indiano N.Sriram Balaji e dal messicano Miguel Reyes-Varela.