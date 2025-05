Tennis, Roland Garros: Cobolli vince il derby italiano con Arnaldi, sfiderà Zverev. Out Cocciaretto

TABELLONE FEMMINILE

Si chiude al secondo turno l’Open di Francia per Elisabetta Cocciaretto, eliminata da Alexandrova, testa di serie numero 20: la portacolori italiana si arrende 6-1, 6-3 dopo 1h12’ in cui a dominare è praticamente sempre la tennista russa. Cocciaretto commette troppi errori in battuta e patisce due break nel primo set, perdendo poi il servizio per altre tre volte nel set successivo, decisamente più combattuto. Il controbreak del 3-3 non basta però alla marchigiana per riaprire una partita che Alexandrova chiude rapidamente e senza troppe difficoltà. 6-3, 6-4 è invece il risultato che vale il passaggio del turno per Andreeva (6) contro Krueger, mentre Pegula (3) vince 6-3, 7-6(3) il derby statunitense contro Li. Sempre in tema USA, è sufficiente un 6-2, 6-4 a Gauff per piegare le velleità di Valentova e avanzare al terzo turno. L’attuale numero 2 del circuito Wta perde una volta il servizio nel corso del primo set, ma riesce a strapparlo per ben tre volte all’avversaria e a prendersi così un primo importante vantaggio. Il secondo set vede invece entrambe le atlete perdere tutti i rispettivi turni di battuta, a eccezione del quinto game, dove a mantenere il servizio è proprio Gauff, che si prende poi il successo. Saluta invece Parigi con anticipo Krejcikova (15), piegata 6-0, 6-3 da Kudermetova.