F1, Leclerc: "Credo ancora nel Mondiale, anche se sarà dura"  

FORMULA 1 SPA

© Getty Images La seconda parte di stagione in F1 sarà quella della verità per la Ferrari, già a partire da Spa. L'obiettivo di Charles Leclerc è tanto chiaro quanto complicato: "Credo ancora nel Mondiale. Sarà difficile, ma ci proverò fino alla fine: dobbiamo pensare gara per gara". Sainz, invece, si ritiene soddisfatto: "Abbiamo già raggiunto il nostro obiettivo principale. Volevamo lottare con la Red Bull per le vittorie e con la Mercedes per il titolo".

La pausa è servita per ricaricare le batterie e ricomporsi in vista della seconda parte di stagione. Ora, Charles Leclerc si presenta in Belgio con l'obiettivo di accorciare su Verstappen: missione difficile quella del pilota della Ferrari, ma bisogna crederci. "Dobbiamo pensare gara per gara, cercando di cogliere tutte le possibilità. Credo ancora nel titolo: sarà dura, ma ci proverò fino alla fine. Servirà fare come Vettel nel 2013, quando vinse ogni gara dopo la pausa estiva. Più facile dirlo che farlo, ma farò del mio meglio". Il monegasco inizierà la sua rincorsa a Spa, circuito più che gradito visto che è proprio in Belgio che è arrivato il primo successo in Formula 1, nel 2019: "Si tratta ovviamente di una pista speciale per me, la prima vittoria è importante per ogni pilota. Mi piace guidare a Spa, spero di ottenere un grande risultato in questo weekend". Vedi anche Formula 1 F1, Verstappen: "Non mi aspettavo questo vantaggio in classifica"

Conferenza sorprendente, invece, quella di Carlos Sainz. Nonostante gli alti e bassi della prima metà di stagione, lo spagnolo è più che soddisfatto del percorso suo e della Ferrari: "Ci sono stati molti lati buoni, abbiamo raggiunto il nostro obiettivo: lottare con la Red Bull per le singole vittorie e con la Mercedes per il Mondiale. Quella era la nostra missione principale, e avremmo potuto anche vincere più gare se avessimo fatto le cose nel modo giusto. Ciò che mi aspetto da questa seconda metà di stagione è vincere il maggior numero di gare possibile. Voglio ottenere pole e vittorie e vedere dove arriveremo alla fine del Mondiale. Abbiamo una macchina competitiva, e dobbiamo usarla al meglio in queste nove prove che ci restano. Questa prima metà è stata molto impegnativa, ma ci sono state tante cose positive come il primo successo e la prima pole, sto iniziando a raggiungere il livello che mi aspettavo di avere ad inizio anno".