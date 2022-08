F1, Verstappen: "Non mi aspettavo questo vantaggio in classifica"

FORMULA 1

Il campione del Mondo in carica traccia il bilancio dopo la sosta. Hamilton: "La mia prima vittoria è vicina"

© Getty Images Dopo la pausa estiva, torna la Formula 1: l'appuntamento è a Spa per il GP del Belgio. L'occasione perfetta per Max Verstappen, leader in classifica piloti, di fare un bilancio della prima parte di stagione: "Non mi aspettavo questo vantaggio di 80 punti, gli errori della Ferrari ci hanno aiutato". Lewis Hamilton, invece, spera di salire per la prima volta sul gradino più alto del podio: "La vittoria non è lontana, siamo migliorati".

Dopo la lunga pausa estiva, torna la Formula 1, che riparte dal Belgio. Nella conferenza stampa di presentazione del weekend di Spa, il campione del Mondo in carica, Max Verstappen, fa un bilancio della prima parte di stagione, certamente positivo visto l'enorme divario in classifica piloti con la Ferrari di Charles Leclerc: "Non mi aspettavo questo vantaggio di 80 punti, siamo stati un po' favoriti da qualche errore dei nostri avversari. Ma non sarò mai felice al 100%: non siamo robot, facciamo tutti degli sbagli. Ci sono stati due ritiri e i problemi a Silverstone, quindi possiamo sempre migliorare, sia io che il team. Questo è il nostro obiettivo".

Le vacanze sono state importanti per ricaricare le batterie: "La pausa è stata fondamentale visto il triplo impegno e i voli che ci attendono. Il distacco si è ridotto visto che tutti iniziano a capire le rispettive vetture, ma questa non è una cosa che deve influenzarci".

Lewis Hamilton, invece, torna in Belgio rinvigorito dalle vacanze passate in Africa: "Avevo l'idea di fare questo viaggio, che ho programmato a febbraio. Volevo assolutamente tornare e l'accoglienza è stata incredibile. Lì la gente vive con nulla: questo ti fa capire tante cose e ti riporta alla realtà". L'obiettivo del britannico della Mercedes è centrare il gradino più alto del podio a Spa: "Sento vicina la mia prima vittoria stagionale. Nelle ultime gare siamo migliorati costantemente, il team ha fatto grandi passi in avanti. A differenza di inizio anno è una vera macchina da corsa. L'ultima gara è stata la migliore prestazione finora, ci ha dato grande fiducia. Sarà dura, ma possiamo ridurre il divario e riprendere Red Bull e Ferrari".