F1, le Ferrari dominano anche le libere 3 in Bahrain

30/03/2019 di ALBERTO GASPARRI

Ancora due Ferrari davanti a tutti nella terza e ultima sessione di prove libere del GP del Bahrain di F1 . Sul circuito del Sakhir stavolta il più veloce è stato Charles Leclerc , primo in 1'29"569. Alle sue spalle l'altra SF90 di Vettel, staccato di quasi due decimi. Molto più lontani tutti gli altri, con le Mercedes di Hamilton e Bottas comunque alle spalle delle Rosse. Quinta e sesta piazza per Grosjean (Hass) e Hulkenberg (Renault).

E' stato, comunque, un turno non troppo significativo visto che si è girato su tempi più alti rispetto a venerdì (1'28"846 di Vettel), anche per la pioggia caduta tra la notte e la mattinata. Nonostante tutto, la Ferrari ha confermato di essere la macchina sicuramente più a posto. In attesa di capire quanto si sia realmente nascosta la Mercedes, che fiora è apparsa l'ombra di quella vista in Australia. La pole ci dirà la verità.



Decisamente sottotono anche le Red Bull, con Verstappen solo ottavo, dietro anche alla McLaren del sempre più convincente Norris, e Gasly addirittura dodicesimo. Appena davanti al francese anche Raikkonen con la migliore delle Alfa Romeo, mentre Giovinazzi è 18° con le sole Williams alle sua spalle e Kubica a chiudere il gruppo. In difficoltà pure Ricciardo, che non riesce a trovare il giusto feeling con la sua Renault: è 16°.